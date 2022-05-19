В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы гендерной политики и роли женщин

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая в столице Туркменистана был проведен 1-й Диалог женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации, для участия в котором в страну прибыли представительницы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Среди главных гостей форума были Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман и Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян.

В ходе встречи были рассмотрены аспекты укрепления регионального сотрудничества по реализации глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность», а также достижения Целей Устойчивого Развития, подчеркнута важность обмена мнениями по вопросам гендерной политики и роли женщин в различных секторах экономики, борьбы с негативными последствиями изменения климата, деградацией окружающей среды, развитии здравоохранения и образования, продвижения межнационального диалога и укрепления культуры мира, подчеркнута важность защиты прав и интересов женщин в странах ЦА.

По итогам мероприятия была принята Декларация Диалога женщин государств Центральной Азии и России, подписан План работы Диалога женщин стран Центральной Азии на 2022 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"