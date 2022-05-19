Делегация МИД Туркменистана посетила Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым совершила визит в Таджикистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Душанбе встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии и очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ходе встречи глав МИД ЦА был рассмотрен ход реализации Совместного заявления Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в августе минувшего года и проведен обмен мнениями по проекту Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Повестка заседания СМИД СНГ включала обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и развития взаимодействия в формате СНГ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, активизации сотрудничества в обеспечении кибер- и биологической безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"