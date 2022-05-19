Арчабильский проспект

Опубликованы новые суммы штрафов за административные нарушения

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане ужесточили наказания для нарушителей правил дорожного движения и за курение в неположенном месте.

Штрафы за эти виды правонарушений увеличились в среднем в полтора-два рара. Хуже всех придется водителям-лихачам: за превышение скорости на 50 км/ч будет взиматься штраф в семь базовых величин, вместо прежни пяти (базовая величина равна 100 манатам). Такой же штраф ожидает тех, кто своими действиями создал аварийную обстановку, вынуждающую других водителей изменять скорость или направление движения или предпринимать другие потенциально опасные действия. Повторное нарушение карается изъятием прав на три месяца.

Нарушители скоростного режима от 30 до 50 км/ч вынуждены будут платить штраф в размере трех базовых величин.

Более жестко штрафовать будут также пешеходов за пересечение дороги в неположенном месте. За первое нарушение заплатить придется 0,4 от базовой величины, за повторное – уже полную базовую величину. За несовершеннолетних нарушителей расплачиваться будут их родители или опекуны.

За курение в неположенном месте заплатить придется одну базовую величину, за повторное нарушение – уже две.

ИП "ТУРКМЕНинформ"