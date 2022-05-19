МИД Туркменистана посетила делегация США

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшими с рабочим визитом в Ашхабад генеральным директором Дипломатической службы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кэрол Перес и первым заместителем помощника Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дином Томпсоном.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере изменения климата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"