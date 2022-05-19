Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и ОАЭ

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмедом Али Аль Сайегом.

В ходе мероприятия главы МИД обсудили текущее состояние и ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

Туркменской стороной были выражены соболезнования народу ОАЭ по случаю кончины прежнего главы государства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"