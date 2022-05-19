Айнур Отузова

Туркменская пианистка стала лауреатом международного исполнительского конкурса

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ученица 9-го класса специализированной музыкальной школы при Туркменской национальной консерватории Айнур Отузова удостоилась звания «Лауреат первой степени» на международном конкурсе фортепианного искусства «От классики до современности» в возрастной категории от 13 до 15 лет.

На конкурс Айнур вынесла знаменитую прелюдию Сергея Рахманинова соль-минор. Набрав 9 баллов из 10 возможных, она разделила первое место в номинации «Специальное фортепиано. Соло» с представительницами России Полиной Кудашевой, Миланой Шлегель, Ульяной Богачевой, Ксенией Спиридоновой и Ярославой Стрельниковой.

Фортепианный конкурс «От классики до современности» был посвящен 290-летию со дня рождения австрийского композитора Йозефа Гайдна и проходил в Казани с 6 по 12 мая. Айнур принимала участие в конкурсе дистанционно.