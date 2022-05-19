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В Туркменистане отмечают День Конституции
18.05.2022 10:34

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 30-й годовщиной принятия Конституции Туркменистана и учреждения Государственного флага Туркменистана, которая золотыми буквами будет вписана в летопись эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Основной Закон и Государственный стяг независимой нейтральной Отчизны являются олицетворением славной истории, гарантом счастливого сегодняшнего дня и великого будущего страны, а также национальным достоянием, подтверждающим нерушимость и вековечность принципов государственности нашего народа. Поэтому великолепные сооружения и грандиозные национальные торжества в честь непреходящих священных ценностей – независимости, нейтралитета, Государственного флага и Конституции, приумножая творческий и трудовой энту­зиазм, отражают нашу огромную любовь к Родине.

В столице нашего устремленного по пути прогресса и масштабных реформ государства – городе Ашхабад, который превращается в один из образцовых научно-образовательных, творческих, культурных, медицинских, экономических и технологических центров планеты, на высоком уровне прошли Межпарламентский форум и Диалог женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации. Эти мероприятия, которые не только приумножили значение Дня Конституции и Государственного флага, но и воодушевили родной народ, крепко сплотившийся во имя великих целей, на новые трудовые и творческие достижения, пополнят славную летопись эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, которая еще сильнее укрепляет наше единство и способствует триумфу нацио­нальных принципов государственности.

Мой родной народ!

Тридцать лет назад была принята наша Конституция, вобравшая составляющие основу национальных и общечеловеческих ценностей принципы, демократические идеи и нормы международного права, а также учрежден Государственный флаг, на котором изображены символы нашего нерушимого единства, приверженности великим целям гуманизма, миролюбию и дружбе – ковровые орнаменты, ветви оливы и полумесяц с пятью звездами. С того момента сделаны решительные шаги, направленные на упрочение фундамента демократического, правового и светского государства.

Руководствуясь основополагающими принципами нашей Конституции, признающей человека наивысшей ценностью общества и государства, под ­сенью реющего в вышине Зеленого стяга проделана колоссальная работа по выводу Отчизны в ряд процветающих и мощных стран планеты. С успехом претворены в жизнь масштабные программы, социально-экономические и общественно-политические реформы, призванные способствовать поступательному росту уровня жизни родного народа.

За столь короткий по историческим меркам период усовершенствовано конституционное устройство Туркменистана, приняты законы, обеспечивающие всесторонне гармоничное и устойчивое развитие общества и государства, сформирована новая система органов государственной власти и управления. Успешно реализованные конституционные реформы, в частности, создание нового двухпалатного законодательного органа – Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана – повышают международный авторитет нашей Отчизны как государства с развитой правовой и политической системой.

Дорогие соотечественники!

Исходя из задач, обозначенных в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», воодушевленные достижениями и успехами, мы проводим образцовую созидательную работу. Руководствуясь принципами позитивного нейтралитета, который признан мировым сообществом и навсегда закреплен в нашем Основном Законе, мы планомерно расширяем связи с ведущими международными организациями и государствами мира.

Об этом наглядно свидетельствуют состоявшиеся недавно события – единогласное принятие на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе нашей страны Резолюции «Интеграция массового использования велосипеда в системы общественного транспорта в интересах устойчивого развития», избрание Туркменистана членом UNCITRAL – Комиссии ООН по праву международной торговли на период 2022–2028 годов, а также присвоение городу Ашхабад Международного сертификата за содействие и вклад в инициативу Европейской Экономической Комиссии ООН «Деревья в городах» посредством озеленительных акций.

Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с Днем Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана, отмечаемым в году, девиз которого «Эпоха народа с Аркадагом»!

Желаю вам крепкого здо­ровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания родной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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