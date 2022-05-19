МИД Туркменистана посетила делегация Санкт-Петербурга

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 мая руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией города Санкт-Петербург (Россия) во главе с председателем Комитета по внешним связям города Санкт-Петербурга Е.Григорьевым.

Повестка дня встречи включала обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, инфраструктуры, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"