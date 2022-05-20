Делегация Туркменистана завершила визит в Брюссель

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым завершила визит в Брюссель (Бельгия).

Поездка была предпринята с целью участия в очередной встрече Диалога высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия», которая была организована с целью обсуждения вопросов политики и безопасности, укрепления региональной и глобальной стабильности, совместной борьбы с глобальными вызовами, в частности терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми. Также была рассмотрена ситуация в Афганистане.

В рамках визита делегация также провела встречи с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией, Генеральным секретарем Секретариата Энергетической Хартии Ги Ленцем, а также с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Майклом Зибертом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"