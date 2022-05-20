Ахалтекинец

Искусство разведения ахалтекинцев хотят внести в Репрезентативный список ЮНЕСКО

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Посольстве Туркменистана в Австрии при содействии Туркмено-австрийского общества состоялся международный вебинар «Ахалтекинские скакуны – крылья туркменского народа», в котором приняли участие специалисты отрасли и любители лошадей ахалтекинской породы из Австрии, Венгрии, Франции и ряда других стран, представители общественных организаций, туркменских диаспор из разных государств, журналисты.

Вебинар был приурочен 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Австрией. Основной его темой стало обсуждение статуса проекта по включению искусства разведения ахалтекинских коней в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

ИП "ТУРКМЕНинформ"