Ралли

Туркменистан примет участие в международном ралли «Шелковый путь»

АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Команда гонщиков из Туркменистана примет участие в международном авторалли «Шелковый путь», который пройдет по территории России.

Гонка стартует 6 июля из Астрахани. Маршрут пройдет по территориям Астраханской области, Калмыкии, через Северный Кавказ – по Дагестану и Чечне, затем по поволжским землям и завершится 16 июля в Москве.

С состязаниях также примут участие экипажи из России, Белоруссии и Казахстана.

Ралли проводится в честь 350-летия со дня рождения императора Петра Первого, поэтому маршрут проложен через территории, чья история так или иначе связана с именем Петра Великого.

ИП "ТУРКМЕНинформ"