Туркменбаши

Итоги чемпионата Балканского велаята по настольному теннису

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В городе Туркменбаши Балканского велаята прошел региональный чемпионат по настольному теннису, посвященный Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, отмечаемому 18 мая.

Первое место в личном зачете среди мужчин завоевал житель Туркменбаши Тимур Лобжанидзе, на втором – Язгельды Ягшигельдыев, на третьем – Александр Карпов, оба также из Туркменбаши. В женском первенстве лучшие результаты у Аширбиби Аннакурбановой, на втором и третьем местах – Хумай Сарыханова и Менгли Халбаева, соответственно.

В командном зачете места распределились следующим образом: первое место у команды «Туркменбаши-1» (Тимур Лобжанидзе, Язгельды Ягшигельдыев, Александр Карпов); второе у представителей Балканабада (Тимур Санакулов, Вячеслав Подольский, Рахим Мамедов), третье место заняла команда «Туркменбаши-2» (Ата Халлыев, Мурад Беркелиев, Шохрат Курбанов).

Среди женских команд лучшей стала «Туркменбаши-1» в составе Аширбиби Аннакурбановой, Хумай Сарыхановой и Менгли Халбаевой.

В юношеском разряде первое место занял Рахим Маммедов из Балканабада, 2-е и 3-е места достались туркменбашинцам Дауду Эсенову и Хазару Аразову.

Среди юношеских команд сильнейшей оказалась «Туркменбаши-1» (Дауд Эсенов, Хазар Аразов и Мухаммед Таганмаммедов). Замкнули тройку призеров команды этрапа Сердар и «Туркменбаши-2».

ИП "ТУРКМЕНинформ"