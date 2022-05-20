В Балканском велаяте введен в строй новый объект инфраструктуры

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая в честь празднования Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана в Балканском велаяте был введен в эксплуатацию новый автомобильный мост через железнодорожную линию Ашхабад-Туркменбаши.

Объект был возведен с целью бесперебойной транспортировки автотранспортом различных грузов в пункты назначения, прибывающих в Международный морской порт Туркменбаши.

ИП "ТУРКМЕНинформ"