Президент Туркменистана провел встречу с главой делегации Казахстана

АШХАБАД, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром.

В ходе встречи глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"