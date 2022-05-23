Делегация Туркменистана посетила Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана посетила Австрию.

Целью поездки явилось участие в прошедшей 16-20 мая в Вене 31-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в которой принимали участие представители из 130 стран и 55 неправительственных организаций.

Повестка дня мероприятия включала обсуждение вопросов повышения усилий по обеспечению безопасности уязвимых женщин и девушек, а также реагирования на вызовы всемирной сетевой паутины.

Также организаторы кратко ознакомили участников с проектом новой пятилетней Глобальной Программы УНП ООН по предотвращению и противодействию терроризму.

ИП "ТУРКМЕНинформ"