В Ахалском велаяте установят новый памятник

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым в Ахалском велаяте установят монумент со статуей знаменитого скакуна Акхана.

Документом предписывается хякимлику Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием «Sport ýyldyzy» на проектирование и строительство монумента. К строительным работам приступят уже в этом месяце и сдадут объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"