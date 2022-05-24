В МИД Туркменистана провели встречу с послом Франции

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Изабель Гинель.

Визит посла в МИД был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Европейского Союза, в сферах политики, экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и связи, экологии, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"