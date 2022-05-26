Глава государства поздравил выпускников

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к выпускникам учебных заведений страны и педагогам по случаю окончания учебного года.

В поздравлении говорится:

"Дорогие выпускники!



Уважаемые учителя и работники сферы образования!



Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником «Последнего звонка», олицетворяющим окончание школьных лет и начало нового пути в мир знаний! «Последний звонок» – праздник знаний, преисполняющий сердца счастливой молодежи гордостью за свою Родину!



Уверен, что торжества по случаю «Последнего звонка» в году «Эпоха народа с Аркадагом» эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, совпавшие с днем нашей столицы – города Ашхабад, вдохновят нашу молодежь, которая стремится посвятить все свои силы и знания дальнейшему процветанию родной Отчизны, на достижение новых высоких целей.



Сегодня Туркменистан, вступив в великую историческую эпоху, уверенно следует вперед, по пути созидания. Молодежь, убежденная в священности Отечества, гордящаяся ее славным прошлым и настоящим, уверенная в светлом будущем своей страны – это наше будущее. Суверенитет великой Отчизны, ее мощь и авторитет сконцентрированы на знаниях, личностном становлении туркменских юношей и девушек.



В новую историческую эпоху вам предстоит идти к достижению высоких целей, приумножая могущество и мировую славу независимого Отечества, о котором так долго мечтали наши именитые предки. На жизненном пути, вдохновляясь нашей счастливой эпохой, получая знания, обучаясь, трудясь и стремясь к совершенству, вы должны проявить себя целеустремленным поколением творцов и созидателей.



Уважаемые учителя и работники системы образования!



Наука и образование являются базовой основой для всестороннего гармоничного развития общества и государства. И поэтому, руководствуясь позитивным опытом в совершенствовании сфер науки и образования в течение славных 30-ти лет священной независимости, а также задачами Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», мы продолжаем осуществлять масштабные преобразования.



Опираясь на достижения научно-технического прогресса, новейшие технологии, передовые инновации, создаем благоприятные условия для получения счастливой молодежью высшего образования, становления их квалифицированными специалистами в избранной области, воспитания в них высокого духа патриотизма и гуманизма. Построив в городах и селах страны современные детские сады и новые средние школы с обучающими технологиями, специализированные учебные заведения, мы созидаем счастливое будущее.



Придерживаясь своих исконных принципов миролюбия, дружбы и братства, мы планомерно наращиваем сотрудничество с крупными научно-образовательными центрами Дальнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки. Также укрепляем взаимодействие с международными и региональными организациями.



В 2022–2023 учебном году впервые в истории в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди начнут действовать кафедры ЮНЕСКО, а ряд средних школ нашей страны войдут в состав Школьного объединения данной Организации. Все это свидетельствует о том, что Туркменистан, активизируя международные отношения, прилагает значимые усилия для приумножения своего авторитета как государства с огромным образовательным потенциалом.



Дальнейшая модернизация методики обучения подрастающего поколения на примере, опыте и наказах предков является основной задачей национальной системы образования. Вот почему работы по ускорению образовательных реформ, обеспечению их соответствия требованиям эпохи и международным стандартам, совершенствованию профессионального мастерства учителей и методов преподавания должны вестись в комплексе, с учетом наработанного опыта.



Наши учителя должны быть в постоянном творческом поиске методик, способствующих лучшему освоению основ знаний и наук, умственных и трудовых навыков, воспитанию в молодежи высокой нравственности и приверженности здоровому образу жизни. И в том, что наши учащиеся и студенты добиваются успехов на предметных олимпиадах и международных конкурсах, удостаиваясь призовых мест и тем самым прославляя свою Отчизну как страну знаний, – весомая заслуга учителей и всех работников сферы образования.



Дорогие выпускники!



Уважаемые учителя и работники сферы образования!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием учебы, венчающимся церемонией «Последнего звонка»!



Желаю вам доброго здоровья, долголетия, высокой чести, светлого пути в дальнейшей жизни! И пусть сбудутся все ваши мечты и стремления!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"