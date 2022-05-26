Глава Туркменистана провел встречу с делегацией США

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающими с рабочим визитом в стране исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США» Эриком Стюартом и главным исполнительным директором и членом Совета директоров компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса и предпринимательства, ТЭК, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, химической и пищевой промышленности, экологии, спорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"