Глава Туркменистана провел встречу с делегацией США

Глава Туркменистана провел встречу с делегацией США25.05.2022 12:25
АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающими с рабочим визитом в стране исполнительным директором Делового совета «Туркменистан–США» Эриком Стюартом и главным исполнительным директором и членом Совета директоров компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом.
В ходе аудиенции стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса и предпринимательства, ТЭК, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, химической и пищевой промышленности, экологии, спорта и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"