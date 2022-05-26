Соболезнования народу США

АШХАБАД, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену.

В нем были выражены соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате трагедии в начальной школе города Ювалд штата Техас, были переданы слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"