Глава Туркменистана отправился в Дашогуз

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с визитом в Дашогузский велаят страны.

Поездка предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел в велаяте и ходом социально-экономического развития региона.

В ходе визита глава государства проинспектировал ход строительства воздушной линии электропередачи Балкан–Дашогуз, посетил ряд фермерских хозяйств, ознакомился с состоянием оросительных систем на земледельческих площадях региона, а также провел выездное заседание правительства, на котором были обсуждены актуальные проблемы жизни велаята.

Сегодня глава Туркменистана примет участие в торжественной церемонии открытия медицинских объектов – многопрофильной и онкологической больниц в городе Дашогузе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"