Глава Туркменистана поздравил граждан

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам по случаю Дня туркменского ковра. Он также приветствовал участников и гостей приуроченных к празднику XXII заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, а также Выставки торгового комплекса Туркменистана.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники выставки и заседания!



Дорогие мастерицы-ковровщицы!



Искренне поздравляю вас с Праздником туркменского ковра, являющегося нашим национальным достоянием, а также с началом работы XXII заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра «Красота небесная – туркменский ковер» и Выставки торгового комплекса Туркменистана, проводимых по случаю знаменательной даты!



Поражающие изяществом, яркостью красок и красотой туркменские ковры – это берущее свое начало в глубине веков и ставшее частью общечеловеческой цивилизации прекрасное искусство нашего мужественного народа.



Уникальные по своей технологии создания национальные ковры, совершенствовавшиеся на протяжении веков и ставшие неотъемлемой частью жизни туркмен, являются нашей гордостью, украшением домашнего очага и признанным в мире памятником высокого прикладного искусства.



Внесение туркменского национального искусства ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО также является наглядным свидетельством мирового признания созданных искусными туркменскими женщинами изящных ковровых полотен как памятника прекрасного искусства.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые ковровщицы!



Туркменские ковры, поражающие красотой, мастерством исполнения, цветовой палитрой, вобрали в себя менталитет туркменского народа. Размещение ковровых орнаментов на государственных символах нашей страны олицетворяет приверженность туркмен заветам предков, самобытным традициям, преемственность национального мировоззрения, характера и духа народа, а также его уверенность в светлом будущем.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое внимание уделяется развитию прославленного в мире искусства ковроткачества. Создаются все условия для популяризации и последовательного совершенствования этого искусства, сохранения древних образцов ковровых полотен.



Уважаемые участники выставки и заседания!



Дорогие работники ковровой, текстильной и торговой отраслей!



Особый смысл имеет проведение в дни торжеств по случаю Праздника туркменского ковра выставки, посвященной достижениям ковровой, текстильной и торговой отраслей.



Ибо огромен вклад торговцев, перевозивших караванные грузы по древнему Шелковому пути, с востока на запад, в популяризацию в мире и повышение международного престижа изящных ковров, каждый из которых приравнивается к произведению искусства.



Сегодня Великий Шелковый путь возрождается и находит свое отражение в развитии многовекторного торгово-экономического сотрудничества, основанного на узах дружбы и братства.



На нынешней выставке свои трудовые успехи и передовой опыт широко продемонстрируют и предприятия текстильной промышленности, ставшей одной из ключевых отраслей национальной экономики, развивающейся высокими темпами.



Они представят текстильные изделия, пользующиеся высоким потребительским спросом на мировом и внутреннем рынках, а также новую продукцию, которая будет предложена покупателям в летне-осенний сезон.



Уважаемые участники выставки и заседания!



Дорогие ковровщицы!



В настоящее время мы наладили взаимовыгодные отношения со многими государствами мира в торгово-экономической, научно-образовательной, культурной и других сферах. Проведение в нашей стране международных выставок, ярмарок и конференций является ярким тому подтверждением.



Убежден, что ставшее традиционным заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра будет способствовать всестороннему раскрытию достигнутых в ковровой отрасли страны успехов, высоких достижений, многообразия удивительного искусства наших девушек и женщин, обмену мнениями участников по вопросам, представляющим взаимный интерес, дальнейшему развитию сотрудничества.



Уважаемые участники!



Дорогие соотечественники!



Еще раз сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в году «Эпоха народа с Аркадагом» Праздником туркменского ковра и открытием по этому случаю XXII заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, а также Выставки торгового комплекса Туркменистана!



Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе и в жизни!



Пусть всегда высоко звенят дараки наших искусных ковровщиц!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"