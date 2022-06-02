Глава Туркменистана поздравил юное поколение

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к юным гражданам страны с поздравлениями по случаю Международного дня защиты детей.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!



Счастливая детвора нашего мощного государства!



Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей, широко отмечаемым в независимом нейтральном Туркменистане вместе со всем мировым сообществом в первый день лета! Твердо уверен в том, что проводимые в честь этого международного праздника песенно-музыкальные торжества, творческие выставки и конкурсы, веселые и интересные мероприятия приумножат у наших дорогих детей – светлого будущего Родины, всего народа безграничную гордость за достигнутые нашей суверенной страной успехи!



Счастливые дети – достояние Отчизны. Реализуемые нами конструктивные инициативы направлены на обеспечение благополучного будущего веселых ребятишек – нашей гордости. Поэтому, следуя доброй традиции, в году «Эпоха народа с ­Аркадагом» по случаю Международного дня защиты детей по всей стране проводятся праздничные торжества. Радостно звенят голоса и задорный смех счастливого молодого поколения, вдохновенные песни и мелодии, воспевающие независимость, постоянный нейтралитет Родины, нашу благополучную жизнь, мир и дружбу.



В детских оздоровительных центрах в прекрасном ущелье Гекдере, в прославленной на весь мир Национальной турис­тической зоне «Аваза», в велаятах нашей любимой Отчизны – крае счастливого детства начинается пора летних каникул. События этого прекрасного международного праздника, знаменующие торжество созидательного духа Возрождения новой эпохи могущественного государства, воспитывают в наших дорогих ребятах великую гордость за свое Отечество, что является ярким свидетельством эффективной реализации государственной политики, нацеленной на создание условий для получения молодым поколением современного воспитания и образования, для их интересного и познавательного досуга, полноценного отдыха.



Дорогие соотечественники!



Истоки счастья и благополучия каждой страны – в заботе о подрастающем поколении. В этой связи, в соответствии с задачами, обозначенными в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», будет совершенствоваться деятельность образовательных учреждений в целях формирования здоровых, трудолюбивых, патриотичных поколений, их воспитания, обучения, укреп­ления физического и духовного здоровья, развития индивидуальных способностей детей с раннего возраста. Продолжится строительство полностью оборудованных в соответствии с мировыми стандартами детских садов и средних школ.



Обеспечение социальной защиты граждан, особенно детей – главная задача в контексте всестороннего развития общества и государства. В этой связи мы придаем особое значение вопросам поддержки семьи, охраны здоровья матери и ребенка, последовательного совершенствования правового обеспечения этой сферы. Следуя принципам гуманизма, поддержки нуждающихся, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова окружает большой заботой малышей и подростков, оставшихся без попечения родителей или опекунов, проводит работу по созданию благоприятных условий для их всестороннего гармоничного развития, достойного и полноценного участия в жизни общества, обеспечения счастливой жизни детей и формирования развитых личностей.



Мой родной народ!



Наше государство присоединилось к целому ряду важных документов ООН по охране прав женщин, матерей и детей. В этом направлении мы активно взаимодействуем со специализированным подразделением ООН – Детским фондом, успешно реализуем совместные программы, стратегии и планы. Халк Маслахаты и Меджлис Милли Генгеша Туркменистана в целях защиты прав детей и матерей осуществляет программную деятельность по модернизации национального законодательства и расширению межгосударственного взаимодействия. Это широкое международное сотрудничество ведется не только в национальных интересах, но и в интересах мирового сообщества, в целях всеобщего мира, безопасности и благополучия.



Мой родной народ!



Счастливая детвора могучего государства!



Еще раз искренне поздравляю вас с Международным днем защиты детей!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе по обеспечению процветания нашей любимой Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"