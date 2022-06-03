Глава государства поздравил граждан

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Всемирного дня велосипедов.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с международным праздником – Всемирным днем велосипеда! Уверен, что в году, проходящем под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», торжества, посвященные этому знаменательному событию, еще сильнее консолидируют наш народ, преисполнят сердца людей воодушевленностью и гордостью за Отчизну, счастливую и благополучную жизнь, за достигнутые в нашем суверенном государстве успехи!



Всемирный день велосипеда, олицетворяющий мир и дружбу, высокие принципы спорта и гуманизма, единство и сплоченность нашего общества, вписан в национальную летопись как знаковое событие. Вот почему народ страны вместе с международным сообществом широко и с огромным вдохновением отмечает этот праздник спорта в первые дни лета. Проводимые в этот день массовые физкультурно-спортивные и культурные мероприятия приумножают авторитет Туркменистана как страны здоровья и воодушевленности.



Мой родной народ!



Социально-экономическая мощь и культурное развитие нашего государства напрямую связаны с благополучием и счастьем народа, здоровьем общества, физическим и духовным совершенствованием поколений. Обеспечить туркменистанцам благополучную жизнь – наша цель, руководствуясь которой, в том числе принципом «Государство является государством только со своим народом!», мы реализуем масштабные реформы во всех отраслях экономики, в сферах науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы уделяем особое внимание развитию физкультурно-массового и олимпийского движения, спорта. В этом направлении успешно реализуем национальные программы и комплексные преобразования, достойно продолжая исконные благородные принципы нашего народа, всегда придававшего большое значение воспитанию физически крепкого и духовно богатого поколения.



В короткие сроки были построены и введены в эксплуатацию отвечающие международным стандартам крупные спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок, что позволило нам быстро создать современную профильную инфраструктуру. Наряду с этим, в целях обеспечения счастливой и благополучной жизни народа, в столице – городе Ашхабад, в велаятских центрах возведены оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, санатории. Создав отвечающую высоким мировым стандартам передовую систему здравоохранения, мы обеспечили прогресс и в этом направлении.



Являясь членом Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, наша страна вносит достойный вклад в развитие международного олимпийского движения. Используя свой спортивный потенциал во имя мира и дружбы, Туркменистан планомерно наращивает сотрудничество с мировым сообществом. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Международное авторалли «Амуль–Хазар 2018», а также Чемпионат мира по тяжелой атлетике продемонстрировали огромные возможности в сфере спорта нашего государства, уверенно следующего по пути мира, созидания и прогресса.



В результате сформированной Аркадагом единой стратегической государственной политики, по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций принята историческая Резолюция об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. А 15 марта года «Эпоха народа с Аркадагом» вновь по инициативе нашей страны на 61-м заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН была единогласно принята Резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития». Эта новость воодушевила наш народ, особенно молодое поколение.



Все эти замечательные достижения – позитивный результат проводимой нашим суверенным государством миролюбивой, нейтральной, добрососедской политики в интересах всеобщего развития, благополучия и процветания.



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас с замечательным праздником спорта – Всемирным днем велосипеда!



Пусть этот прекрасный международный праздник, приумножая авторитет независимого нейтрального Туркменистана как страны здоровья и воодушевленности, придаст яркий колорит счастливой жизни нашего мужественного народа!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания нашей суверенной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"