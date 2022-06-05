Поздравления монарху Великобритании

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

В нем содержались поздравления монарху и народу дружественной страны по случаю празднования Платинового юбилея королевы (70-летия восшествия на престол), а также дня ее рождения, пожелания крепкого здоровья и счастья, мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"