В Туркменистане дан старт сбору урожая пшеницы

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня хлеборобы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов Туркменистана начали сезонные сельскохозяйственные работы по жатве озимых зерновых.

Через неделю, 10 июня, к сбору урожая приступят их коллеги в Балканском и Дашогузском велаятах.

В нынешнюю страду туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 400, Лебапском – 310, Марыйском – 345, Дашогузском – 265 и Балканском – 80 тысяч тонн. Основная часть сельскохозяйственных угодий была засеяна высокоурожайными сортами пшеницы, такими, как «Bereketli», «Goşant», «Hasylly», «Sähraýy», «Rowaç», «Ýolöten-3», «Ýolöten-1», «Juwan», «Watan», «Gyzylşaglawuk-25», «Miras», а также «Ýokumly».

ИП "ТУРКМЕНинформ"