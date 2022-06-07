Проведено расширенное заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности.

На мероприятии были рассмотрены показатели работы различных сфер национальной экономики по итогам истекших 5 месяцев текущего года, рассмотрены задачи по дальнейшему их развитию.

Также глава государства подписал ряд постановлений и провел кадровые перестановки в руководящем аппарате страны.

В частности, с целью обеспечения продовольственной безопасности страны подписано постановление о выделении 150 миллионов долларов США в качестве поддержки предпринимателям, а также 150 миллионов долларов США Министерству торговли и внешнеэкономических связей для закупки необходимых продовольственных товаров. В соответствии с другим постановлением будут проведены организационные мероприятия по севу в стране кормовой кукурузы на площади в 20 тысяч га, сои – 2,0 тысячи га, кормовой пшеницы – на 40 тысячах га и получению их высоких урожаев в текущем году для снабжения производителей, занятых в птицеводческой отрасли.

За допущенные в работе недостатки были уволены вице-премьеры по вопросам АПК Эсенмырат Оразгелдиев, по вопросам торговли и экономики Чары Гылыджов, хяким Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Бегмырат Аразов, объявлен строгий выговор хякиму Дашогузского велаята Назармырату Назармырадову.

Также Эсенмырат Оразгелдиев был смещен с поста члена Правления Международного фонда спасения Арала от Туркменистана.

Новым вице-премьером по вопросам АПК стал прежний советник Президента Туркменистана по сельскохозяйственным вопросам Аннагелди Язмырадов, который также вошел в состав правления Международного фонда спасения Арала от Туркменистана.

Генеральный прокурор Батыр Атдаев был освобожден от должности в связи с переходом на должность вице-премьера по вопросам торговли и экономики. Генеральную прокуратуру временно возглавит его прежний заместитель Бегмырат Бегмырадов.

Врио хякима Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята стал его заместитель Гурбандурды Байрамдурдыев.

Также глава государства назначил кураторов регионов:

по Ахалскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Атдаева Батыра Тагановича;

по Балканскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедова;

по Дашогузскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Аннагелди Язмырадова;

по Лебапскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Шахыма Абдрахманова;

по Марыйскому велаяту – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сапардурды Тойлыева;

по городу Ашхабад – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Чарымырата Пурчекова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"