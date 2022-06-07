Ашхабад посетила представитель ООН

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня Туркменистан посетила с рабочим визитом первый заместитель Генерального секретаря ООН, председатель Группы ООН по устойчивому развитию Амина Джейн Мохаммед.

В рамках визита она была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по укреплению устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций, совершенствованию национальной системы образования, охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"