Проведены переговоры с представителями официальных кругов РФ

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Беседа глав МИД была посвящена обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к 6-му Каспийскому саммиту.

В тот же день глава ведомства внешней политики провел беседу с сопредседателем межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству - заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, с которым обсудил практические аспекты подготовки к предстоящему официальному визиту Президента Туркменистана С.Бердымухамедова в Российскую Федерацию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"