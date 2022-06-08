Делегация Туркменистана отправилась в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня делегация Туркменистана в главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с двухдневным визитом в Казахстан.

Целью поездки является участие в работе предстоящей 8 июня в Нур-Султане очередной, третьей встречи министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай», а также проведение ряда двусторонних встреч.

В частности, 7 июня состоялись переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра иностранных дел Китая Ван И по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, ТЭК, обеспечения безопасности, здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленной кооперации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"