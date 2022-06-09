Глава государства поздравил шелководов

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов обратился к работникам шелководческой отрасли страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!



Уважаемые заготовщики коконов!



Сердечно поздравляю вас с большой трудовой победой – выполнением договорных обязательств по заготовке коконов и сдачей государству 2 тысяч 300 тонн коконов.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства создаются все условия для поступательного развития отечественной текстильной индустрии, добросовестного и плодотворного труда работников отрасли, в том числе производителей коконов и шелководов, который оценивается по достоинству.



Богатый урожай, полученный в результате самоотверженной и неустанной деятельности заготовщиков коконов, – источник благополучия нашего счастливого народа, олицетворение преемственности традиций шелководства, являющегося одним из древнейших ремесел наших предков.



Производство шелка в структуре текстильной промышленности – одной из важнейших отраслей национальной экономики – занимает особое место. У туркменского народа славная история развития шелководства. В настоящее время производственная база шелководческой отрасли полностью модернизирована, возрождено исконное искусство изготовления кетени. Из туркменского шелка в нашей стране впервые начали выпускать новые виды панбархата.



В дальнейшем мы планируем значительно увеличить объемы инвестиций в шелководство, что позволит создать дополнительные рабочие места, повысить производство ценного сырья.



Мужественные заготовщики коконов!



Трудолюбивые шелководы!



Шелководство как одно из древнейших ремесел туркменского народа берет свое начало в глубине веков. Тысячи лет назад наши предки наладили производство коконов, чтобы из шелковой нити изготавливать различные ткани, и достигли в этом деле высокого мастерства. Многовековые национальные традиции шелководства, постоянно совершенствуясь, передавались из поколения в поколение. До наших дней сохранились древние способы изготовления из шелка великолепных ковровых полотен и тканей.



Протянувшиеся с востока на запад через раскинувшиеся равнины и горы, пустыни древние караванные дороги были названы «Великим Шелковым путем», что напрямую связано с наименованием дорогостоящего товара – шелка, который отличается прочностью, легкостью и красотой. В Мерве – одном из древнейших центров туркменской земли – уже в средние века действовали специальные предприятия по заготовке коконов.



В настоящее время отрасль шелководства переживает второе рождение. Производство шелка организовано на современном уровне. Ашхабадская шелкомотальная фабрика и Туркменабатское шелковое производственное объединение, являясь основными предприятиями по переработке шелка, модернизированы и оснащены новейшим оборудованием. Здесь открыты новые цеха, в которых производят шелковые ковры, национальные ткани кетени и другую продукцию. Рухабатская фабрика панбархата, выпускающая пользующуюся у женщин большим спросом ткань – панбархат, бесперебойно обеспечивается шелковым волокном.



В целях поддержки и стимулирования предпринимательства в сельской местности развитию шелководства сегодня уделяется особое внимание. В специальных питомниках и в ряде дайханских объединений ежегодно выращиваются тысячи саженцев шелковицы. Листья этого дерева являются основным кормом для гусениц тутового шелкопряда. Посадка шелковицы вокруг полей оберегает хлопчатник и другие сельскохозяйственные культуры от горячих суховеев, способствует укреплению берегов оросительных каналов, создает благоприятную экологическую среду. Это также позволяет совмещать шелководство с хлопководством и получать дополнительную продукцию и прибыль.



Дорогие соотечественники!



Мужественные заготовщики коконов!



Еще раз сердечно поздравляю вас и народ страны с большой трудовой победой – выполнением договорных обязательств по заготовке коконов тутового шелкопряда!



Желаю вам крепкого здоровья, благополучной жизни, больших достижений в работе во имя дальнейшего процветания Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"