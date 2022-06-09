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Глава государства поздравил шелководов
09.06.2022 11:48

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов обратился к работникам шелководческой отрасли страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!

Уважаемые заготовщики коконов!

Сердечно поздравляю вас с большой трудовой победой – выполнением договорных обязательств по заготовке коконов и сдачей государству 2 тысяч 300 тонн коконов.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства создаются все условия для поступательного развития отечественной текстильной индустрии, добросовестного и плодотворного труда работников отрасли, в том числе производителей коконов и шелководов, который оценивается по достоинству.

Богатый урожай, полученный в результате самоотверженной и неустанной деятельности заготовщиков коконов, – источник благополучия нашего счастливого народа, олицетворение преемственности традиций шелководства, являющегося одним из древнейших ремесел наших предков.

Производство шелка в структуре текстильной промышленности – одной из важнейших отраслей национальной экономики – занимает особое место. У туркменского народа славная история развития шелководства. В настоящее время производственная база шелководческой отрасли полностью модернизирована, возрождено исконное искусство изготовления кетени. Из туркменского шелка в нашей стране впервые начали выпускать новые виды панбархата.

В дальнейшем мы планируем значительно увеличить объемы инвестиций в шелководство, что позволит создать дополнительные рабочие места, повысить производство ценного сырья.

Мужественные заготовщики коконов!

Трудолюбивые шелководы!

Шелководство как одно из древнейших ремесел туркменского народа берет свое начало в глубине веков. Тысячи лет назад наши предки наладили производство коконов, чтобы из шелковой нити изготавливать различные ткани, и достигли в этом деле высокого мастерства. Многовековые национальные традиции шелководства, постоянно совершенствуясь, передавались из поколения в поколение. До наших дней сохранились древние способы изготовления из шелка великолепных ковровых полотен и тканей.

Протянувшиеся с востока на запад через раскинувшиеся равнины и горы, пустыни древние караванные дороги были названы «Великим Шелковым путем», что напрямую связано с наименованием дорогостоящего товара – шелка, который отличается прочностью, легкостью и красотой. В Мерве – одном из древнейших центров туркменской земли – уже в средние века действовали специальные предприятия по заготовке коконов.

В настоящее время отрасль шелководства переживает второе рождение. Производство шелка организовано на современном уровне. Ашхабадская шелкомотальная фабрика и Туркменабатское шелковое производственное объединение, являясь основными предприятиями по переработке шелка, модернизированы и оснащены новейшим оборудованием. Здесь открыты новые цеха, в которых производят шелковые ковры, национальные ткани кетени и другую продукцию. Рухабатская фабрика панбархата, выпускающая пользующуюся у женщин большим спросом ткань – панбархат, бесперебойно обеспечивается шелковым волокном.

В целях поддержки и стимулирования предпринимательства в сельской местности развитию шелководства сегодня уделяется особое внимание. В специальных питомниках и в ряде дайханских объединений ежегодно выращиваются тысячи саженцев шелковицы. Листья этого дерева являются основным кормом для гусениц тутового шелкопряда. Посадка шелковицы вокруг полей оберегает хлопчатник и другие сельскохозяйственные культуры от горячих суховеев, способствует укреплению берегов оросительных каналов, создает благоприятную экологическую среду. Это также позволяет совмещать шелководство с хлопководством и получать дополнительную продукцию и прибыль.

Дорогие соотечественники!

Мужественные заготовщики коконов!

Еще раз сердечно поздравляю вас и народ страны с большой трудовой победой – выполнением договорных обязательств по заготовке коконов тутового шелкопряда!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной жизни, больших достижений в работе во имя дальнейшего процветания Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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