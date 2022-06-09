Соболезнования народу Ирана

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси.

В послании содержались соболезнования народу дружественной страны в связи с гибелью множества людей в результате крушения поезда в провинции Южный Хорасан, были переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"