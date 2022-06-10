Глава Туркменистана отправился в Москву

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с первым официальным в качестве главы государства визитом в Российскую Федерацию.

В рамках визита Президент примет участие в переговорах на высшем уровне с лидером России Владимиром Путиным, а также встретится с другими официальными лицами.

Целью визита является обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"