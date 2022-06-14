Подведены итоги визита главы Туркменистана в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил свой первый в качестве главы государства официальный визит в Российскую Федерацию.

В рамках пребывания в Москве он провел переговоры в Кремле с Президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран вопросы развития сотрудничества Туркменистана и России в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, промышленнос­ти, транспорта, инфраструктурного строительства, здравоохранения и других

По итогам переговоров были подписаны

Декларация об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией,

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о предупреждении, выявлении и пресечении совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций,

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Центральным банком Российской Федерации в области банковского надзора

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по сотрудничеству в области связи и информационных технологий,

Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Российской Федерации по сотрудничеству в области транспорта и транзита,

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»,

Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках между акционерным обществом открытого типа «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» и акционерным обществом «РЖД Логистика»,

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Астраханский государственный университет»,

Меморандум о научном сотрудничестве между Научно-производственным центром сельского хозяйства Туркменского сельскохозяйственного института и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр риса»,

Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве между Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира Службы охраны окружающей среды Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации имени А.Н.Костякова,

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений,

Меморандум о взаимном сотрудничестве в строительном секторе между Министерством строительства и архитектуры Туркменистана и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйст­ва Российской Федерации,

План действий по реализации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта на 2022–2024 годы,

Соглашение между хякимликом города Туркменбаши Туркменистана и администрацией муниципального образования «Город Астрахань» Российской Федерации об установлении побратимских отношений между городами Туркменбаши и Астрахань,

Соглашение между хякимликом Балканского велаята (Туркменистан) и Правительством Астраханской области (Российская Федерация) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах,

Договор о сотрудничестве между Торговой сетью супермаркетов «Halk market» (Туркменистан) и Агрохолдингом «Русагро» (Россия), нацеленный на интенсификацию двусторонних торгово-экономических контактов, в том числе в продовольственной сфере, по линии деловых кругов.

Также Президент ­Владимир ­Путин вручил Президенту ­Сердару Бердымухамедову орден ­Дружбы.

В завершение визита Сердар Бердымухамедов посетил Государственную Третьяковскую галерею

ИП "ТУРКМЕНинформ"