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Подведены итоги визита главы Туркменистана в РФ
12.06.2022 11:39

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил свой первый в качестве главы государства официальный визит в Российскую Федерацию.

В рамках пребывания в Москве он провел переговоры в Кремле с Президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран вопросы развития сотрудничества Туркменистана и России в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, промышленнос­ти, транспорта, инфраструктурного строительства, здравоохранения и других

По итогам переговоров были подписаны

  • Декларация об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией,
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о предупреждении, выявлении и пресечении совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций,
  • Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Центральным банком Российской Федерации в области банковского надзора
  • Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по сотрудничеству в области связи и информационных технологий,
  • Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Российской Федерации по сотрудничеству в области транспорта и транзита,
  • Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»,
  • Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках между акционерным обществом открытого типа «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» и акционерным обществом «РЖД Логистика»,
  • Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Астраханский государственный университет»,
  • Меморандум о научном сотрудничестве между Научно-производственным центром сельского хозяйства Туркменского сельскохозяйственного института и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр риса»,
  • Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве между Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира Службы охраны окружающей среды Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации имени А.Н.Костякова,
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений,
  • Меморандум о взаимном сотрудничестве в строительном секторе между Министерством строительства и архитектуры Туркменистана и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйст­ва Российской Федерации,
  • План действий по реализации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта на 2022–2024 годы,
  • Соглашение между хякимликом города Туркменбаши Туркменистана и администрацией муниципального образования «Город Астрахань» Российской Федерации об установлении побратимских отношений между городами Туркменбаши и Астрахань,
  • Соглашение между хякимликом Балканского велаята (Туркменистан) и Правительством Астраханской области (Российская Федерация) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах,
  • Договор о сотрудничестве между Торговой сетью супермаркетов «Halk market» (Туркменистан) и Агрохолдингом «Русагро» (Россия), нацеленный на интенсификацию двусторонних торгово-экономических контактов, в том числе в продовольственной сфере, по линии деловых кругов.

Также Президент ­Владимир ­Путин вручил Президенту ­Сердару Бердымухамедову орден ­Дружбы.

В завершение визита Сердар Бердымухамедов посетил Государственную Третьяковскую галерею

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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