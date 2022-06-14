Глава МИД Туркменистана провел разговор с коллегой из Саудовской Аравии

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Королевства Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Беседа была посвящена обсуждению ключевых вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также практические аспекты подготовки официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"