Глава государства отбыл в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился во главе представительной делегации с двухдневным официальным визитом в Исламскую Республику Иран.

Визит предпринят с целью участия в предстоящих сегодня в Тегеране переговорах на высшем уровне с Президентом ИРИ Сейедом Эбрахимом Раиси, по итогам которых будет подписан пакет документов, направленных на углубление сотрудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"