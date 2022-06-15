Глава государства отбыл в Иран

Глава государства отбыл в Иран15.06.2022 10:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился во главе представительной делегации с двухдневным официальным визитом в Исламскую Республику Иран.
Визит предпринят с целью участия в предстоящих сегодня в Тегеране переговорах на высшем уровне с Президентом ИРИ Сейедом Эбрахимом Раиси, по итогам которых будет подписан пакет документов, направленных на углубление сотрудничества двух стран.
ИП "ТУРКМЕНинформ"