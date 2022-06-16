В Тегеране проведены туркмено-иранские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июня прибывший с официальным визитом в Иран Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в Тегеране встречу с Президентом ИРИ Сейедом Ибрахимом Раиси.

В ходе переговоров в узком и расширенном форматах были обсуждены приоритетные вопросы развития туркмено-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, обеспечения безопасности, экологии, инноваций, сельского и водного хозяйства и других.

По итогам перегоров президенты подписали:

Совместное заявление;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о развитии транспортного и транзитного сотрудничества;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Организацией по инвестиционному, экономическому и техническому содействию Исламской Республики Иран о создании совместного комитета по инвестициям;

Программу между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о научном, культурном, творческом и образовательном обмене на 2022–2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана и Телерадиокомпанией Исламской Республики Иран (IRIB) о сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Департаментом окружающей среды Исламской Республики Иран о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды;

Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Марыйского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Хорасан Резави Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Гулистан Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Хорасан Шомали Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном ­сотрудничестве.

Также глава Туркменистана был принят Верховным духовным лидером Исламской Республики Иран с Аятоллой Али Хаменеи и провел встречу с председателем Исламского консультативного Совета ИРИ Мохаммедом Багером Галибафом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"