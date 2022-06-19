Глава государства посетил Марыйский велаят

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предпринял поездку в Марыйский велаят страны.

Целью визита является ознакомление с текущим положением дел в регионе и ходом его социально-экономического развития.

Программа визита главы государства включала посещение фермерских хозяйств, занятых сбором урожая зерновых, главной мечети региона, а также участие в церемонии открытия помещения на 3 тысячи мест для массовых торжеств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"