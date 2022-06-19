Президент посетил Лебап

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил визит в Лебапский велаят страны.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом реализации принятых государственных программ и социально-экономического развития региона.

В рамках визита глава государства посетил фермерские хозяйства, занятые сбором урожая зерновых, принял участие в церемонии открытия газосборной станции «Gadyn» в Фарапском этрапе, а также провел выездное заседание правительства страны, которое было посвящено актуальным проблемам жизни Марыйского и Лебапского велаятов, выявленных по результатам поездок главы государства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"