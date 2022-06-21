Глава Туркменистана поздравил космонавта Кононенко

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Герою Туркменистана, инструктору-космонавту-испытателю, командиру отдела космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко.

В послании содержались поздравления космонавту по случаю его дня рождения (Олегу Кононенко исполнилось 58 лет), пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, а также больших успехов в работе по освоению космического пространства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"