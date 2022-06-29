Глава МИД Туркменистана провел встречу с руководителем транспортного ведомства ООН

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с исполнительным секретарем Международного центра транспортной дипломатии при ООН (МЦТД) Игорем Руновым.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры в стране и Центральноазиатском регионе в целом, развития наземных и водных маршрутов.

В частности, был обсужден ход реализации проектов создания коридора «Lapis-Lazuli», транзитного коридора Ашхабадского соглашения (Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман), транспортных артерий в рамках инициативы двух морей «Каспийское море – Чёрное море» и других межрегиональных транспортных мостов по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг».

ИП "ТУРКМЕНинформ"