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Глава государства приветствовал участников Недели культуры
23.06.2022 11:31

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с приветствием к участникам и гостям традиционной Недели культуры, которая в этом году проходит в Марыйском велаяте.

В обращении говорится:

"Дорогие участники Недели культуры!

Уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с началом мероприятий Недели культуры, проводимой в году «Эпоха народа с Аркадагом» в Марыйском велаяте! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в творческой деятельности!

Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства достигает огромных успехов во всех сферах, приумножается международный авторитет родной Отчизны.

В настоящее время успешно проводится широкомасштабная работа по гармоничному развитию страны, строительству производственно-промышленных комплексов, объектов социально-культурного назначения, созданию новых рабочих мест, внедрению цифровой системы во все отрасли, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий нашего дружного народа.

Начатая Героем-Аркадагом, эта благородная работа направлена на обеспечение счастливой жизни туркменистанцев, процветание страны. Эта емкая работа – наглядное подтверждение торжества великих целей, вытекающих из девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!». Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного и производственного назначения на территории Марыйского велаята в преддверии Недели культуры означает, что праздники нашего народа идут чередой. Эти торжества, приумножая значимость крупного культурного форума, вдохновляют соотечественников на великие начинания.

Дорогие деятели культуры и искусства!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы с высоким уважением относимся к благородному труду творческих работников. Предоставляем все возможности для того, чтобы они могли создавать современные произведения, жили достойной жизнью и занимались творчеством.

Проводимая в нынешнем году в десятый раз Неделя культуры – своеобразный праздник искусств, способствующий дальнейшему развитию сферы культуры, приумножающий творческий потенциал нашей Родины.

Этот праздник, подаренный Героем-Аркадагом нашему народу, служит для деятелей культуры, мастеров искусств, творческих работников стимулом и воодушевляет на создание новых совершенных произведений. Каждое из культурно-массовых мероприятий, организуемых в рамках Недели, имеет важное значение в совершенствовании работы профильных учреждений страны, обмене опытом деятелей культуры, повышении уровня знаний, культурного просвещения населения, в широкой популяризации достижений данной сферы.

Неделя культуры дарит незабываемые события, в числе которых – конференции и выставки, проводимые с целью популяризации ценностей, внесенных в Список ЮНЕСКО, изучения и освоения опыта работы музеев, совершенствования домашних музеев, бережного сохранения национального историко-культурного наследия, модернизации деятельности сельских домов культуры, восстановления древних образцов танцевального и фольклорного искусства, создания новых произведений театрального искусства, а также премьер кинофильмов, концертов творческих коллективов.

Вечера поэзии, выразительного чтения, проводимые с участием отечественных писателей, значительно обогащают туркменскую литературу современными произведениями.

Древняя марыйская земля, играющая важную роль в истории туркменского народа, славится историко-культурными памятниками, национальными ценностями, природными достопримечательностями. Исторические памятники, расположенные на территории Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв», внесенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также Гонурдепе, Данданакан и другие являются культурным достоянием и частью сокровищницы национального наследия.

Марыйская земля, где жили такие ученые и мыслители, как Барбат Мервези, Абдылла ибн Мубарек Мервези, Шемседдин Мервези, такие поэты, как Махести, Муеззи, Молланепес, а также Баба Гаммар пир, издревле широко известна как центр процветания науки, литературы, искусства. Их богатое литературное наследие имеет особое значение в привитии молодому поколению любви к древним ценностям, доставшимся нам от предков, широкой пропаганде нашей славной истории.

Уважаемые деятели культуры и искусства!

Дорогие участники Недели культуры!

Еще раз сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в Марыйском велаяте!

Желаю участникам праздника искусств крепкого здоровья, долголетия, творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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