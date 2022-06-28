Ашхабад посетила делегация Саудовской Аравии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Королевства Саудовской Аравии, для участия в которых в Ашхабад прибыла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом Абдулкаримом Эль-Херейджи.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, инфраструктуры, нефте-и газохимической промышленности, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"