МИД Туркменистана посетил новый руководитель представительства АБР

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с новым директором Постоянного представительства Азиатского Банка Развития (АБР) в Туркменистане Артуром Андрисяком.

В ходе переговоров министр и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и АБР и реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, торговли, банков и финансов и других.

С августа 2019 года представительство АБР в Туркменистане возглавлял Чанг Чинг Ю.

ИП "ТУРКМЕНинформ"