Выражены соболезнования народу Афганистана

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с временным поверенным в делах Афганистана в стране Мохаммадом Фазелом Сабером.

В ходе встречи министр выразил соболезнования народу Афганистана по случаю гибели множества людей в результате землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост, которое также привело к многочисленным разрушениям.

В данной связи было объявлено, что народу Афганистана будет направлена гуманитарная помощь. Соответствующее распоряжение также подписал сегодня глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерству текстильной промышленности, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Союзу промышленников и предпринимателей поручено безвозмездно передать афганской стороне бытовые товары, продовольственную продукцию, лекарственные и медицинские средства в качестве гуманитарной помощи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"