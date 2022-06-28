Глава Туркменистана поздравил работников сферы культуры

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

В поздравлении главы государства говорится:

"Мой родной народ!



Уважаемые деятели культуры и искусства!



Сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в году «Эпоха народа с Аркадагом» Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства ведутся масштабные работы, благодаря которым в политической, экономической, культурной жизни страны происходят огромные перемены исторической значимости. Национальная культура и искусство достигли высокого уровня развития и способствуют укреплению единства и сплоченности общества, повышению чувства патриотизма у граждан. Государство создает самые благоприятные условия для еще большего совершенствования и обогащения новыми современными произведениями национальной культуры и искусства.



Широко отмечаемые в родной Отчизне знаменательные даты, национальные праздники, проводимые международные мероприятия свидетельствуют об успешном развитии сферы культуры. Мы укрепляем материально-техническую базу профильной сферы, совершенствуем деятельность средств массовой информации, внедряя в работу телерадиоканалов, газет и журналов, культурно-просветительских учреждений цифровую систему. Мы также заботимся о повышении квалификации и профессионализма деятелей культуры и искусства, работников домов и центров культуры.



Возведенные в велаятах страны здания «Türkmeniň ak öýi» стали местом притяжения творческих деятелей нашей прекрасной эпохи, которые способствуют воспитанию молодежи в духе национального патриотизма.



В нашей стране создаются все условия для оказания народу современных услуг в сфере культуры, для соотечественников организуются культурно-развлекательные мероприятия с выступлениями известных творческих деятелей. Все это вдохновляет наших граждан на созидательную деятельность во благо страны и народа.



Уважаемые деятели культуры и искусства!



В нашей Отчизне ежегодно 27 июня широко и торжественно отмечается знаковое для общественной жизни государства событие – День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. В том, что этот двойной праздник отмечается одновременно, заложен особый смысл. Богатое литературное наследие Махтумкули Фраги, чьи стихотворные строки чисты, как льющаяся с вершины гор родниковая вода, стало примером и образцовой школой для занятых художественным творчеством деятелей культуры и искусства, поэтов и прозаиков, журналистов, художников, скульпторов, бахши и музыкантов, композиторов, артистов.



Мечта великого поэта-мыслителя о суверенном государстве, о мирной жизни в независимой стране исполнилась в дарованную Героем-Аркадагом эпоху.



Глубокие по содержанию и дальновидные стихотворные строки гениального философа и мудреца Востока Махтумкули Фраги навсегда поселились в сердцах и душах людей. Призывающие к гуманизму, чистоте, сплоченности произведения мудрого Фраги – бесценное достояние всего человечества. Сейчас наше государство активно готовится широко отпраздновать знаменательную дату – 300-летие Махтумкули Фраги. Этот грандиозный праздник станет ярким свидетельством огромной любви и уважения туркменского народа к своему поэту-мыслителю, высокого авторитета Махтумкули Фраги в мире.



В году, проходящем под девизом «Эпоха народа с ­Аркадагом», День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги ознаменован большими торжествами. Это связано с тем, что он совпал с традиционно проводимой в стране каждый год Неделей культуры. В нынешнем году она успешно проходит в Марыйском велаяте и является ярким событием, знаком особой гордости для наших соотечественников. Организованные в рамках Недели культурно-массовые мероприя­тия вдохновляют граждан на великие свершения во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны.



Уважаемые друзья!



Дорогие соотечественники!



В успехи, достигаемые во всех сферах жизни страны, весомый вклад также вносят деятели культуры и искусства. Они ведут большую работу, художественным словом отображая высокий дух прекрасной эпохи Отчизны, со скоростью резвого скакуна устремленной к новым высотам развития, вдохновляя народ на новые трудовые победы.



Мы и впредь будем совершенствовать систему культуры, стимулировать творческих людей, создавать самые благоприятные условия для работы деятелей культуры и искусства, материально поддерживать их.



Уважаемые друзья!



Дорогие деятели культуры и искусства!



Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.



Желаю вам доброго здоровья, благополучия вашим семейным очагам, больших успехов в творческой деятельности и вдохновенной работы!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"