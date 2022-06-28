Глава Туркменистана провел встречи с руководителями зарубежных строительных компаний

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителями турецких строительных компаний "Чалык холдинг", "Полимекс" и "Ренессанс холдинг" Ахметом Чалыком, Эролом Табанджей и Эрманом Ылыджаком.

В ходе проведенных переговоров состоялось обсуждение хода реализации проектов строительства объектов инфраструктуры и социально-экономического назначения, возводимых в различных уголоках Туркменистана, рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов.

В тот же день руководители компаний "Чалык холдинг", "Полимекс" и "Ренессанс холдинг" провели встречи с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухаммедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"