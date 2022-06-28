Делегация МИД Туркменистана отправилась во Вьетнам

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым отправилась с визитом в Социалистическую Республику Вьетнам, город Ханой.

Целью поездки, которая продлится до 1 июля, является проведение встреч и переговоров по вопросам развития межгсоударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"