В столице Туркменистана открылся 6-й Каспийский саммит

В столице Туркменистана открылся 6-й Каспийский саммит29.06.2022 12:41
АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде начал работу 6-й Каспийский саммит, в ходе которого соберутся президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, чтобы обсудить важные вопросы взаимодействия на Каспии.
На повестку дня встречи в верхах также вынесен обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес, кроме того, главы государств проведут ряд двусторонних встреч.
Каспийский саммит проводится по инициативе Туркменистана, начиная с 2002 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"