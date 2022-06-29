В столице Туркменистана открылся 6-й Каспийский саммит

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде начал работу 6-й Каспийский саммит, в ходе которого соберутся президенты Азербай­джана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, чтобы обсудить важные вопросы взаимодействия на Каспии.

На повестку дня встречи в верхах также вынесен обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес, кроме того, главы государств проведут ряд двусторонних встреч.

Каспийский саммит проводится по инициативе Туркменистана, начиная с 2002 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"