В Ашхабаде подвели итоги 6-го Каспийского саммита

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня в Ашхабаде был проведен 6-й Каспийский саммит, для участия в котором в столицу Туркменистана прибыли Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи в верхах в узком и расширенном форматах были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе, укрепления мира и стабильности, развития экономического сотрудничества.

По итогам 6-го Каспийского саммита было принято соответствующее Коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"